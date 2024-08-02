Пока не кончилось лето: порадует ли еще жителей Москвы теплая погода в августе

Когда в столице закончатся дожди? Смогут ли москвичи еще насладиться жаркими днями?

Август в Москве стартовал с «прохладных и дождливых позиций», температура воздуха днем не поднималась выше плюс 20-21 градуса тепла. О том, каким будет последний месяц лета и когда в городе потеплеет, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Какой будет погода в августе в Москве

Несмотря на то, что конец июля и начало августа в Москве оказались прохладными, уже к концу текущей недели столбики термометров поползут вверх. По словам Тишковца, в выходные — 3 и 4 августа — воздух прогреется до 24 градусов тепла. В целом по Центральной России август ожидается умеренным, температура будет близка к норме, а если ее и превысит, то не более чем на один градус.

Таким образом, аномальной жары в августе можно не ожидать. При этом дожди практически закончатся, добавил синоптик.

«Заключительный месяц сезона прогнозируется слегка засушливым — дефицит небесной влаги может достигать 20-30% при норме 78 миллиметров», — уточнил Тишковец.

Более засушливо, по словам специалиста, будет в Сибири и на Дальнем Востоке. Исключение — юг России, там план по дождям может быть перевыполнен в 1,5 раза. Лето быстрее всего закончится на Чукотке — температурный фон будет ниже на 2,5-3 градуса положенного.

Когда наступит осень в Москве и ждать ли бабьего лета

Осень в Москве, как ожидается, наступит плавно. По прогнозам, традиционного бабьего лета можно ожидать в сентябре. Температура воздуха будет превышать стандартные показатели на большей части России.

«Передача от летнего сезона к осени будет довольно плавной, и в сентябре ввиду ожидаемого дефицита осадков прогнозируется классическое бабье лето», — уточнил Тишковец в своем Telegram-канале.

Сегодня, 2 августа, знаменательная дата в народном календаре — Ильин день. Именно этот день считается календарной границей сезонов, когда в природе появляются первые признаки осени и меняется поведение зверей, птиц и насекомых. Так, и Московский зоопарк сократил время работы на час в связи с уменьшением светового дня. Теперь за животными можно наблюдать с 07:30 до 21:00.

Прогноз погоды в Москве в пятницу, 2 августа

Пока же в Москве сохраняется облачная с прояснениями погода, местами ожидаются кратковременные дожди. Тишковец объяснил, что такая синоптическая ситуация обусловлена «тыловой частью североатлантического циклона с центром над Средним Уралом».

«В Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В столице плюс 19-22 градуса, в Подмосковье плюс 18-23», — уточнил синоптик в беседе с РИА Новости.

Небосвод на 90% останется прикрыт разорвано-слоистыми облаками, за сутки самым дождливым оказался Волоколамск в Московской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молнии над Москвой будут сверкать в период лета втрое чаще к 2050 году. По словам главного научного сотрудника Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексея Елисеева, это связано с потеплением климата. 5-tv.ru также рассказывал, как пережить грозу и не попасть под удар молнии.