Точно в цель: расчеты ТОС-2 уничтожают укрепления ВСУ на авдеевском направлении
Расчеты ТОС-2 уничтожают укрепления ВСУ на авдеевском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мельников; 5-tv.ru
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Чем огнеметные системы отличаются от своей предыдущей версии?
Тяжелые огнеметные системы ТОС-2, которые значительно превосходят предыдущую версию ТОС-1 «Солнцепек», продолжают уничтожать укрепления украинских боевиков на авдеевском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих появились в распоряжении 5-tv.ru.
Тяжелые огнеметные системы (ТОС) являются самыми приоритетными целями для Вооруженных сил Украины. В связи с этим данная техника используется на огневых позициях исключительно в сопровождении вспомогательных подразделений, обеспечивающих ее защиту.
«Задача [подразделения] ― прикрытие огневой машины силами стрелкового вооружения и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. ― Ред.)», — объяснил один из военнослужащих.
ТОС-2 отличается от своего предшественника, прежде всего, увеличенной колесной базой. По словам одного из российских солдат, инженеры РФ также усовершенствовали конструкцию пакета направляющих для неуправляемых реактивных снарядов, что позволило использовать новые типы боеприпасов с дальностью поражения до 20 километров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зенитчики уничтожили опорный пункт противника.
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