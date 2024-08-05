Экипажи Су-34 атакуют ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Опубликовано видео, как экипажи Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши подразделения продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

С безопасного удаления от линии боевого соприкосновения по вражеским позициям был нанесен удар с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500. Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) позволяет наносить точные удары, что подтверждает разведка.

Выполнив боевую задачу, экипажи Су-34 вернулись на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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