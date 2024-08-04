В секторе Газа в результате атаки Израиля погиб замминистра экономики

Авиаудар был нанесен по дому чиновника в городе Дейр-эль-Балах. Вместе с ним погибла его мать.

Заместитель министра экономики Газы Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате атаки Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что чиновник и его мать погибли в своем доме в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центре сектора Газа, когда по зданию был нанесен авиаудар.

В опубликованных изданием Ramalla Mix соболезнованиях государственного бюро труда Газы говорится, что аз-Зарии неустанно работал на благо палестинского народа и был примером преданности своему делу.

Президент США Джо Байден 2 августа предупредил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что в случае очередного провоцирования эскалации на Ближнем Востоке Израиль может лишиться американской помощи.

При этом американский лидер выразил недовольство убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, которое произошло спустя неделю после того, как главы США и Израиля обсудили условия по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. По другой версии, политик был убит при дистанционной активации бомбы, заложенной в здании еще два месяца назад.