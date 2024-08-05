Мурал с портретом военкора «Известий» Семена Еремина появится в Балашихе

Автор проекта, художник Сергей Юраков, показал 5-tv.ru кадры будущего изображения журналиста.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Мурал с портретом военного корреспондента «Известий» Семена Еремина появится в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Мурал с портретом жителя Балашихи Семена Еремина откроют 7 сентября 2024 года на доме № 9, корпус 2 на Луговой улице в микрорайоне Железнодорожный», — говорится в сообщении.
Мурал размером 40 на 12 метров выполнит местный художник Сергей Юраков. Военкор будет изображен с наградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Мужества, которым Еремин удостоился посмертно.
Также на мурале будет изображен хэштег 101. В 2016 году корреспондент запустил проект #101, в память о 101 ребенке, погибшем в Донбассе.
В мае в Балашихе состоялось торжественное открытие граффити «Сила в правде» в память о Семене Еремине. На нем военкор изображен вместе с героем фильма «Брат» Данилой Багровым в исполнении актера Сергея Бодрова-младшего.
Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото погибшего военкора «Известий» Семена Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде.
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