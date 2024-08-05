Мурал с портретом военкора «Известий» Семена Еремина появится в Балашихе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Автор проекта, художник Сергей Юраков, показал 5-tv.ru кадры будущего изображения журналиста.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Мурал с портретом военного корреспондента «Известий» Семена Еремина появится в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Мурал с портретом жителя Балашихи Семена Еремина откроют 7 сентября 2024 года на доме № 9, корпус 2 на Луговой улице в микрорайоне Железнодорожный», — говорится в сообщении.

Мурал размером 40 на 12 метров выполнит местный художник Сергей Юраков. Военкор будет изображен с наградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Мужества, которым Еремин удостоился посмертно.

Также на мурале будет изображен хэштег 101. В 2016 году корреспондент запустил проект #101, в память о 101 ребенке, погибшем в Донбассе.

В мае в Балашихе состоялось торжественное открытие граффити «Сила в правде» в память о Семене Еремине. На нем военкор изображен вместе с героем фильма «Брат» Данилой Багровым в исполнении актера Сергея Бодрова-младшего.

Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото погибшего военкора «Известий» Семена Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде.

Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО
8 июн
В Совфеде назвали расплывчатым ответ ОБСЕ на призыв осудить убийство военкора Еремина
28 мая
Со дня гибели военкора «Известий» Семена Еремина прошло 40 дней
22 мая
Мурал в память о военкоре Еремине открыли в Подмосковье
22 мая
«Сила в правде»: в Балашихе открыли мурал в память о военкоре Еремине
22 мая
В Совфеде призвали международные организации осудить убийство военкора Еремина
11 мая
Фото военкора «Известий» Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде
2 мая
Мемориал погибшему военкору «Известий» Еремину установили в Барселоне
30 апр
Полянский: Украина бравирует причастностью к убийству российских журналистов
28 апр
Международные журналистские союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина
25 апр
Захарова указала на обнародование Ереминым сведений об охоте ВСУ за журналистами
+23° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:20
Российские военнослужащие смогут быть вместе с женами во время реабилитации
21:02
Ненужные калории: в чем разница между голодом и аппетитом
20:46
«Просили пощадить их»: Никита Джигурда довел соседей до истерики
20:28
«Украинцы их прячут»: военный эксперт оценил вероятность воздушынх боев с F-16
20:10
Мурал с портретом военкора «Известий» Семена Еремина появится в Балашихе
19:52
Всем обстоятельствам назло: как отдохнуть даже если не получилось уйти в отпуск

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
«Все боятся»: в Литве поддерживающие Россию граждане подвергаются репрессиям
«Родные, это изменит ход истории!» — трансформация посланий SHAMAN
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака