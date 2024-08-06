Два ребенка ранены при сбросе взрывного устройства на дорогу в Курской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 37 0

Украинский коптер атаковал детей на дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района.

Два ребенка ранены при сбросе взрывного устройства на дорогу в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Два ребенка пострадали в результате сброса взрывного устройства с беспилотника Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что произошло это на дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района.

«В результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка», — говорится в публикации Смирнова.

Врио губернатора отметил, что раненным помощь была оказана на месте, после их госпитализировали в больницу.

Попытка прорыва украинских боевиков на территорию РФ произошла утром 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в Курскую область пытались прорваться до 300 боевиков ВСУ, на вооружении которых было более 20 единиц техники. Однако благодаря совместным усилиям ФСБ и пограничных войск прорыва государственной границы удалось не допустить.

В настоящее время бои на территории региона продолжаются.

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