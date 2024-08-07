Били прицельно по мирным: главное об обстановке в Курской области после атаки ВСУ

В течение ночи средства ПВО сбили в регионе четыре БПЛА самолетного типа.

Курская область подверглась массированной атаке украинских боевиков. Число пострадавших в результате нападения увеличилось до 28. С подробностями из Сунджи корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На окраине города видны последствия обстрелов ВСУ. Разгорается здание. Судя по всему, это был склад, как говорят местные жители. Огонь горит уже несколько часов. И осколки — последствия взрыва — здесь разбросаны по всей улице.

«Начали стрелять около полшестого. Я находился в помещении. Дверь выбило, окна побило. Не знаю, как меня не убило, даже сам удивляюсь», — признается Иван Лисов.

Боевики били прицельно по жилым кварталам и административным зданиям. Обстреляна городская больница.

Медсестра Лидия Беляева должна была сегодня заступить на дежурство, но больница опустела. Всех пациентов больницы вовремя эвакуировали.

Медсестра еще не знает, под удар попали ее коллеги. Этой ночью боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи. Как заявляют местные власти, фельдшер и водитель погибли на месте, ранен врач.

По данным местных властей, количество пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28 человек.

«В основном, это сочетанные минно-взрывные травмы, комбинированные травмы разными поражающими элементами. И осколочные ранения, и ожоговые травмы», — говорит заместитель главного врача по хирургической работе ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» Алексей Локтионов.

В течение ночи средства ПВО сбили четыре БПЛА самолетного типа.