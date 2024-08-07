«В небе соберутся мощные облака»: Москву вечером накроет дождь с грозой

В Москве 6 августа может пройти кратковременный дождь с грозой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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В столице сегодня фиксируется пониженное атмосферное давление.
Вечером Москву может накрыть кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.
«Во второй половине дня из-за влияния пониженного атмосферного давления в небе соберутся мощные кучевые облака, переходящие в кучево-дождевое состояние. Местами ближе к вечеру пройдет кратковременный дождь, кое-где с грозой», — объяснил Тишковец.
Накануне Москву также накрыл дождь. Основной удар принял юг столицы. По словам Тишковца, за прошедшие сутки в столичном районе Бутово выпало 12 миллиметров осадков — это 15% от месячной нормы.
В течение дня погода в Москве должна быть солнечной и сухой, с температурой в районе 22-25 градусов тепла. При этом температура воды в водоемах столичного региона будет варьироваться от 16 до 21 градуса.
В Москве дует северный и северо-восточный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду, атмосферное давление достигает 743 миллиметров ртутного столба.
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