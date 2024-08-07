«Повышает риск эскалации»: в ООН высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Ситуацию прокомментировал первый заместитель официального представителя генсека организации.

Атака боевиков Вооруженных сил Украины на Курскую область повышает риск эскалации обстановки. Об этом заявил первый заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.

«Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована», — отметил он.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ к Курской области.