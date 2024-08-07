«На мясорубку»: в МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ к Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Захарова: Зеленский отправил ВСУ к курской границе, чтобы продлить мобилизацию

«На мясорубку»: в МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ к Курской области

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Уже сегодня он подписал очередной «людоедский» закон.

Украинский лидер* Владимир Зеленский отправил Вооруженные силы Украины (ВСУ) на попытку прорыва российской границы в Курской области, чтобы продлить сроки мобилизации. Об сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на три месяца», — убеждена Захарова.

В среду, 7 августа, стало известно, что Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в стране на три месяца — до 9 ноября.

В середине апреля 2024 года Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в ТЦК (так теперь на Украине называют военкоматы). Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов в размере 17–22,5 тысячи гривен (от 40,1 до 53 тысяч рублей) до лишения права управлять автомобилем. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.

Утром 6 ноября ВСУ попытались прорвать границу в Курской области, однако были оттеснены силами ВС РФ и приграничными войсками ФСБ. Вчера в Минобороны сообщали, что в операции участвовали до 300 боевиков ВСУ, сегодня стало известно, что 260 из них ликвидированы. При этом российские силы продолжают зачистку приграничных территорий от боевиков режима Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Южная» группировка ВС РФ ликвидировала до 620 боевиков ВСУ в ДНР.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

Тема:
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