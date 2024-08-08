В ООН обеспокоились атакой ВСУ на военкора Поддубного под Курском

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В организации пожелали журналисту как можно скорее выздороветь.

В ООН обеспокоились атакой ВСУ на военкора Поддубного под Курском

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила встревоженность и обеспокоенность атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой был ранен военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил Фархан Хак — заместитель официального представителя генсека ООН.

В организации пожелали журналисту как можно скорее выздороветь.

Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, куда он отправился для освещения событий на границе. Известно, что он доставлен в больницу.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что Поддубный пришел в сознание, уже начал получать все необходимое лечение. Врачи его состояние оценили как тяжелое.

Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Он известен как военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей на одном из федеральных каналов.

Поддубный работал во многих горячих точках: в Цхинвале в 2008-м, у него были командировки в Сирию, Афганистан, на Украину. В 2018 году получил звание Заслуженного журналиста Российской Федерации.

Прорваться на территорию России Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили 6 августа через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. В результате ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. Один из малышей — двухлетний мальчик — потерял из-за зверств киевского режима маму. А также было повреждено имущество граждан: дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимир Зеленский отправил ВСУ к Курской области.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
85.95
0.79 93.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:48
В ООН обеспокоились атакой ВСУ на военкора Поддубного под Курском
1:30
Российские Ка-52 ударили по личному составу и технике ВСУ в Курской области
1:12
Очередь Кардашьян: в США мужчина преследует актеров «Американской истории ужасов»
0:36
«Опасался»: мать троих детей Дурова объяснила, почему они не поженились
0:18
В России с 1 января начнут действовать новые выплаты для многодетных семей
23:59
«Молимся»: что известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
Военкор Евгений Поддубный пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака