Спят на чердаках, передвигаются на лодках: как жители Дальнереченска спасаются от паводков

Спасатели пытаются вытащить то немногое, что уцелело в затопленных домах.

В Приморье из-за паводка полностью отрезаны от транспортного сообщения девять населенных пунктов. Дороги скрылись под водой, и теперь люди могут добраться до своих участков исключительно на лодках.

Наиболее сложная обстановка сейчас в Дальнереченске и его окрестностях. Спасатели пытаются вытащить то немногое, что уцелело в затопленных домах.

Между тем паводок уже значительно подмочил репутацию региональных властей. Чем недовольны пострадавшие, выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Район улицы Первомайская в Дальнереченске от большой воды не защищен вообще ничем. Здесь нет никаких гидротехнических сооружений, дамб или земляных насыпей. Река Большая Уссурка просто поднимается и заходит в дома местных жителей.

В этом году минимум 300 семей тонут уже в третий раз, но информации о них нет в сводках от дальнереченской администрации. У местных жителей — четкое ощущение, что этот глобальный потоп местные власти, как будто скрывают.

«Здесь в районе 20 домов, куда зашла вода», — говорит глава Дальнереченского городского округа Сергей Старков.

Уже четверо суток люди ночуют в лучшем случае на чердаках. Все остальное время — по колено в воде. Утверждают, что продукты в магазины за это время не завозили ни разу. Доставляют только гуманитарную помощь: булка хлеба и пятилитровая бутылка воды в сутки на человека.

На некоторые улицы Дальнереченска попасть можно только на резиновой лодке. Уровень воды здесь настолько высокий, что можно только плыть.

Сбросить отсюда воду помогли бы специальные шлюзы. В этом году дальнереченская администрация даже должна была их установить. Деньги на это предусмотрели, порядка 14 миллионов рублей. Но до нового паводка работы не провели. Средства пошли на ликвидацию последствий прошлого наводнения. Возможно, часть направили на выплаты пострадавшим. Но у людей к ним много вопросов.

Затопленных подворий в Дальнереченске еще больше, счет идет на тысячи. В этом году местные власти решили отменить людям все выплаты за утонувшие дворовые капитальные постройки и огород.

Подтопленные дома сейчас буквально напитываются водой, на углах начинает отваливаться штукатурка, трескается фундамент.

При этом решать все эти вопросы местный глава может самостоятельно, без тендеров, процессуальной бюрократии с городской думой и утверждений в профильных министерствах. Режим ЧС регионального характера здесь действует уже второй месяц.

«Режим ЧС у нас введен. Все силы и средства у нас здесь, 50 спасателей работают. И адресная помощь оказывается», — говорит Старков.

Сейчас на Дальнереченск идет вторая волна паводка. Вчерашний ливень спровоцировал подъем воды во всех трех реках, которые окружают город. Уровень на местных двух дамбах — на критических отметках.