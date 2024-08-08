Прицельный огонь: боевики ВСУ стреляли по жителям Курской области в момент эвакуации

Количество пострадавших превысило 30 человек, среди них — дети.

После атаки украинских боевиков в Курской области ввели режим ЧС. На помощь пострадавшим едут новые группы врачей со всей страны. По последним данным, в больницах 34 человека, среди них пять детей.

В том числе двухлетний Матвей. Его сейчас навещает отец. Он рассказал, когда семья пыталась выбраться из Суджи, по их машинам открыли прицельный огонь боевики. С ним встретился корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Очень тяжело. Я не сплю практически», — признается вдовец Артем Кузнецов.

Мужчина не может сдержать слез. Из-за жестокости и бесчеловечности ВСУ он потерял супругу. Машину, которую вела Нина, расстреляли. Спасти девушку и ее будущего ребенка — она была на втором месяце беременности — врачам не удалось.

Автомобиль как решето. Повсюду вмятины от пуль, осколки. Националисты открыли огонь во время эвакуации, когда в сторону Курска двигалась колонна с гражданскими. В этом ряду оказалась и семья Кузнецовых. Из приграничной деревни Артем и его супруга Нина выбирались на двух машинах.

«Малыш, все с ним в порядке, как бы все хорошо, ручки ножки двигаются, настроение, все в порядке с ним. Ранение у него осколочное, как врач говорит, но я не думаю, что это осколки от стекла, хотя кожа детская. То есть глубокие раны у него. Тещу не зацепило вообще. У нее точечки от стекол. Как бы вообще не задело ее, все хорошо у нее. А вот Матюше досталось. И моей жене», — говорит Артем.

С территорий, которые ВСУ продолжают обстреливать, эвакуировали уже порядка трех тысяч человек. На безопасной территории развернуты пункты временного размещения.

В курском санатории имени Черняховского порядка 180 человек, в основном это — пенсионеры и семьи несовершеннолетними детьми. Люди успели забрать только самое необходимое — документы. Только в Курсе таких пунктов временного размещения развернуто больше 20.

Жителей Курской области готовы принимать и в других регионах. Детей отправляют в загородные лагеря. Первую группу жителей приграничья приняли в Орле.

«Врачи были, с РОНО были по деткам, все определили. И работу предложили, если кому надо. И питание — все прекрасно, мы довольны», — говорит Анна Дегтярева.

Пока в пункте временного размещения в Орле приняли 20 человек.

«Среди 20 человек у нас девять детей, шесть школьников, школьного возраста, и три дошкольника, возраст разный — от полутора годиков девочка до 17 лет», — говорит заместитель главы администрации Левинского района Орловской области Лариса Дьяконова.

О готовности оказать поддержку уже заявили в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Тверской областях.