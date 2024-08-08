Без НАТО: кандидат в вице-президенты США отказался от разговора с украинскими чиновниками

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Кандидат в вице-президенты США отказался от разговора с украинскими чиновниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Джеймс Вэнс заявил о нежелании поддерживать Киев.

Подробности личной переписки кандидата в вице-президенты США Джеймса Вэнса стали известны газете The Washington Post. Он обменялся сообщениями с блогером и предпринимателем Чарльзом Джонсоном — активным сторонником правых теорий заговора.

Вэнс прямо заявил о нежелании поддерживать Киев. Как выяснилось, украинские чиновники пытались связаться с сенатором еще осенью прошлого года, когда республиканцы заблокировали пакет военной помощи Киеву. Но политик сообщил: отвечать на звонки даже не собирался.

А Европу политик призвал наращивать военную и энергетическую «самодостаточность», чтобы страны вскоре смогли обеспечить себя энергией без участия России. Германии он «прописал» самостоятельно заботиться о безопасности и не рассчитывать на НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский обрушился с обвинениями на Трампа.

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