По некоторой информации, рядом с Рустемом Умеровым сработало взрывное устройство.

На министра обороны Украины Рустема Умерова, вероятно, было совершено покушение, о чем сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов заявил, что покушение на Умерова, предварительно, произошло в Киеве — около него сработало взрывное устройство, а затем украинского политика увезла «скорая». Российские политические эксперты в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснили причины возможного покушения.

Технология сакральной жертвы

Политолог Иван Мезюхо уверен, что за вероятным покушением на Умерова стояли украинские спецслужбы. По мнению эксперта, одной из главных политических причин такого решения — это его проамериканская позиция.

«Дело в том, что Умеров не является инородным элементом в украинской политике с точки зрения американских интересов. Напротив — он их отчетливо представляет. Даже более чем его предшественник, который в большей степени ориентировался на Великобританию, чем на США», — объяснил Мезюхо.

Повод получить дополнительную поддержку от США

Политолог указал, что из этого выливается цель властей Украины — сделать из Умерова «сакральную жертву». Мезюхо предположил, что возможное покушение было осуществлено именно офисом президента* Украины Владимира Зеленского.

«Киев может пойти на то, чтобы применить технологию сакральной жертвы. Для того чтобы привлечь внимание своего главного спонсора США в то время, когда вся Америка занята президентскими выборами», — отметил политолог.

Эксперт также заявил, что, помимо него, достаточно и других должностных лиц — это депутаты Верховной Рады, которые выступают лидерами общественного мнения, а также некоторые министры украинского правительства.

«Поэтому, чтобы каким-то образом привлечь внимание США, надо убивать или совершать покушения в отношении проамериканского политика, сторонника Меджлиса**, который также ориентируется на Вашингтон. В этом смысле Умеров хорошая кандидатура», — пояснил эксперт.

Сейчас для членов кабмина наступает «момент X», подчеркнул Мезюхо. Зеленский может «уничтожить» каждого из них для того, чтобы продлить срок своего существования на посту киевского режима, заключил политолог.

Легитимность устранения конкурентов на Украине

Фото, видео: RONALD WITTEK / ТАСС; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Военный эксперт Игорь Никулин уверен, что украинские власти уже давно используют в качестве методов борьбы с политическим конкурентами — прямое устранение. Так, эксперт привел в пример убийство участника переговоров России и Украины Дениса Киреева в 2022 году.

«У них давно уже методы такие — устранение конкурентов становятся вполне легитимными. Достаточно вспомнить, как ликвидировали украинские боевики одного из переговорщиков», — напомнил Никулин.

Эксперт подчеркнул, что сейчас на Украине «идет грызня». По мнению Никулина, подобная ситуация похожа на ту, которая была в Германии в 1945 году.

«Напоминает ситуацию в Германии в 1945 году, когда окружение Гитлера просто „перегрызлось“ друг с другом. Одни хотели вести переговоры, кого-то ликвидировали за это. Так что, как говорится, спасайся кто может и как может», — сказал эксперт.

Попытка избежать согласования с Вашингтоном

По мнению Никулина, на Украине сейчас огромную роль играют деньги — даже в выборе кандидата на роль вместо Умерова. Эксперт пояснил, что здесь прослеживается дух именно 1990-х годов.

«Тенденция сейчас та же, если кто-то там скинулся и выставил другую кандидатуру, то на фоне неудач на фронте — это вполне возможная конфигурация. Чтобы не согласовывать это с Лондоном и Вашингтоном, его попытались просто убрать», — заключил Никулин.

Ранее 5-tv.ru писал, как кандидат в вице-президенты США отказался от разговора с украинскими чиновниками.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации