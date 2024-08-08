«Вел себя по-мужски»: в ВГТРК рассказали о состоянии Поддубного после ранения

Коллеги журналиста, которые ехали следом за ним, поделились подробностями случившегося.

Раненный в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находился в сознании и говорил всю дорогу до больницы.

«Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков. Все, что попросил, — связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо», — приводит слова одного из добровольцев, доставивших журналиста к врачам, «Вести» в Telegram-канале.

О случившемся также рассказали звукоинженер Станислав Еловский и оператор Рубен Миробов. Они ехали за журналистом на втором автомобиле. Соответствующее видео распространила ВГТРК.

По словам Миробова, сначала ВСУ использовали стрелковое оружие.

«Были приходы по асфальту, это такой своеобразный звук высокой частоты», — отметил он.

После чего украинский беспилотник попал в автомобиль, на котором ехал Евгений Поддубный. Машину охватило пламя, из-за этого транспорт съехал в кювет и перевернулся. Автомобиль звукоинженера и оператора тоже остановился. Затем коллеги побежали к машине журналиста и выломали двери.

«Я открыл водительскую дверь, а оттуда пламя просто как в доменной печи», — вспоминает Миробов.

Коллеги Евгения подчеркнули, что после такого удара выжить было невозможно. Еловский и Миробов сначала были уверены, что Евгений погиб.

Вечером 7 августа стало известно, что автомобиль, в котором передвигался Поддубный в Курской области, подвергся атаке украинского дрона. Пострадавшего журналиста сперва доставили в местную больницу, а затем транспортировали в НИИ Склифосовского в Москве.

Поддубный приехал в Курскую область, чтобы освещать последствия обстрела региона со стороны ВСУ.

Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По последним данным, в результате атаки пострадали 66 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области.