В небе над Белгородской областью сбили 29 беспилотников ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевики наносили удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его предварительным данным, человеческих жертв и пострадавших нет.

Как рассказал глава области, всего над территорией области силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 29 БПЛА самолетного типа. В Старом Осколе в двух частных домах выбиты окна и повреждены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль.

«В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание», — добавил Гладков.

В заключение губернатор отчитался о направлении к местам атак представителей оперативных служб. Более точные данные о последствиях нападения украинских боевиков будут известны после окончания подомового обхода, который продолжится после рассвета.

Ранее, писал 5-tv.ru, над акваторией Севастополя была сбита противокорабельная ракета «Нептун».