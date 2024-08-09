В небе над Белгородской областью сбили 29 беспилотников ВСУ

Об очередном ударе, на этот раз по Старому Осколу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: www.globallookpress.com / Ayal Margolin
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Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевики наносили удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его предварительным данным, человеческих жертв и пострадавших нет.
Как рассказал глава области, всего над территорией области силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 29 БПЛА самолетного типа. В Старом Осколе в двух частных домах выбиты окна и повреждены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль.
«В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание», — добавил Гладков.
В заключение губернатор отчитался о направлении к местам атак представителей оперативных служб. Более точные данные о последствиях нападения украинских боевиков будут известны после окончания подомового обхода, который продолжится после рассвета.
Ранее, писал 5-tv.ru, над акваторией Севастополя была сбита противокорабельная ракета «Нептун».
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