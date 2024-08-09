Три лодки с диверсантами ВСУ уничтожены на Кинбурнской косе в зоне СВО

Три лодки с украинскими диверсантами были уничтожены утром при попытке высадиться на Кинбурнской косе. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня около четырех часов утра наши военные и казаки-добровольцы отбили попытку украинских формирований высадиться на Кинбурнской косе», — написал Сальдо.

Сообщается, что всего противник использовал для провокации четыре быстроходные десантные лодки для высадки на Кинбурнской косе. Две из них — с диверсантами, остальные для огневой поддержки — с 16 украинскими боевиками.

В результате отбитой военными и казаками-добровольцами атаки были ликвидированы 12 боевиков, подчеркнул Сальдо.

Первая лодка была уничтожена при подходе к берегу — на мине, вторая при помощи артиллерии, а последняя — ракетой ПТУР. Губернатор пояснил, что с одной из этих транспортных средств высадились силы противника, но были ликвидированы на берегу. При этом четвертая лодка в итоге смогла покинуть место.

Кинбурнская коса — это самая южная точка освобожденной от националистов территорий Украины. Отмечается, что 40 километров суши крайне важны со стратегической точки зрения, позволяя контролировать доступ к устью Днепра — именно из Черного моря.

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