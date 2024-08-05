Артиллеристы ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ на правобережье Днепра

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

На их счету уже несколько десятков успешно пораженных целей украинских боевиков.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллерийское подразделение Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожило командно-наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Идет контрбатарейная борьба. Пехота дает разведку целей — мы работаем по этим целям», — пояснил командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Рыбак».

Сообщается, что пункт националистов был уничтожен расчетом 122-мм гаубиц Д-30 именно в тот момент, когда там находился командный состав роты одной из бригад морской пехоты ВСУ. После успешно нанесенного удара расчеты замаскировали орудие и ушли в укрытие, указали в Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что на счету артиллеристов ВДВ уже не один десяток пораженных целей противников, начиная с бронетехники и заканчивая плавсредствами украинских боевиков.

Стоит упомянуть, что артиллерийские подразделения ВДВ ежедневно подавляют пункты управления ВСУ, а также уничтожают вооружение и технику вместе с личным составом боевиков на Днепровском рубеже в Херсонской области.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал об успехах ВС РФ на Украине за неделю — за неделю ВСУ потеряли до 2635 боевиков.

Тема:
Спецоперация
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