За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти тысячу боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

С 6 августа подразделения группировки войск «Север» продолжают вытеснять попытавшихся прорвать государственную границу России украинских боевиков с российской территории.

«Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса „Бук М1“ и три орудия полевой артиллерии», - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Российские силы нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ на волчанском и липцовском направлениях, а также отразили семь контратак штурмовых групп противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Боевики киевского режима попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам Курской области.

По последнем данным Минздрава России, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.

Ранее 5-tv.ru передавал ежедневную сводку Минобороны с курского направления. Боевики ВСУ несут крупные потери и всего за сутки потеряли более 280 человек и 27 единиц боевой техники.