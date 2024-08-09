Акция «Свеча памяти» прошла в Мелитополе в поддержку жителей Курской области

В результате зверской атаки украинских боевиков пострадали 66 человек.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Акцию «Свеча памяти» провели в поддержку жителей Курской области. Активисты молодежных объединений выложили надпись «Курск, Мелитополь с тобой!». Группа молодых людей готовилась к акции весь день.
Ранее такая акция состоялась в Краснодаре. Местные жители выложили из свечей надпись «Курская область, Краснодар с вами». В Петербурге на Дворцовой площади также появилась выложенная из горящих свеч фраза «Курск, мы с тобой». К акции присоединились и многи едргие города России.
Атака ВСУ на Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области.
По данным Минздрава, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои в приграничье продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СПЧ требует мир признать терроризм ВСУ в Курской области.
- 9 авг
- Мэр Суджи Слащев заявил об отсутствии контроля ВСУ над городом
- 9 авг
- В Курскую область направлена дополнительная группировка взрывотехников
- 9 авг
- «Охота за гражданскими»: СПЧ требует мир признать терроризм ВСУ в Курской области
- 9 авг
- Российский Су-34 при помощи ФАБ-3000 ударил по скоплению ВСУ в Сумской области
- 9 авг
- Банки предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области
- 9 авг
- Минобороны РФ сообщило о ликвидации почти тысячи боевиков ВСУ в Курской области
- 9 авг
- Украинские боевики расстреляли из танка мужской монастырь под Суджей
- 9 авг
- «Внушает оптимизм»: в Склифе рассказали о состоянии военкора Поддубного
- 9 авг
- От танков до «Градов»: ВС РФ наращивают силы для выбивания ВСУ из Курской области
- 9 авг
- В Курской области ввели режим аварийного межсетевого роуминга
Читайте также
80%
1.43 95.18
1.05
Нашли ошибку?