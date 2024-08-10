Российская «Гвоздика» бьет натовскую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 113 0

Опубликовано видео работы САУ «Гвоздика» на южнодонецком направлении СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

В районе Угледара артиллерия группировки войск «Восток» последовательно стирает с лица земли оборонительные линии, которые противник выстраивал не один год. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» артиллерии бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края уничтожают бетонные укрепления ВСУ на угледарском участке южнодонецкого направления.

Этот расчет «Гвоздики» работает в зоне спецоперации уже два года. Среди уничтоженных целей — почти вся номенклатура натовской техники.

«Работали по „Леопардам“, по гаубице М777 — „Три топора“, по „Градам“ вражеским работали, по „Челленджерам“ и по „Брэдли“. И все это разбивали, все это разбивается и горит», — поделился командир орудия с позывным «Рассвет».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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