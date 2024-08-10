Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

AP: самолет Трампа был перенаправлен по пути на митинг в Монтану из-за неполадок

Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности

Фото: www.globallookpress.com / Richard Graulich

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Тема:
Выборы президента США 2024

Кандидат в президенты США направлялся на митинг в Монтану, но был вынужден приземлиться в другом городе.

Самолет экс-президента США и кандидата на выборах 2024 года Дональда Трампа, направлявшийся на митинг в Монтану, изменил курс. Воздушное судно было перенаправлено в другой аэропорт из-за технических неполадок. Об этом сообщается в материале агентства Associated Press (AP) со ссылкой на сотрудников воздушной гавани Биллингс-Логан.

В материале сказано, что Трамп направлялся в город Бозмен, там должен был состояться предвыборный митинг республиканцев. Его целью было, в том числе, содействие в отстранении от власти сенатора штата, демократа Джона Тестера. Эту миссию политик взял на себя еще в 2018 году, но так и не реализовал. Сегодня он может повлиять на электорат и сыграть решающую роль в гонке за место в сенате Монтаны, полагают обозреватели.

В итоге Трамп приземлился в Биллингсе, расположенном в 230 километрах от пункта назначения, после чего продолжил путь на частном самолете. Предвыборный штаб экс-президента опубликовал видеозапись его приземления, на которой он сказал, что рад оказаться в Монтане, но ничего не упомянул о препятствиях на дороге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда состоятся дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, и чего от них ждут избиратели.

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