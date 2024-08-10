«Мы с тобой»: акция в поддержку жителей Курской области прошла в Петербурге
В Санкт-Петербурге провели акцию в поддержку жителей Курской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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В самом центре Северной столицы зажгли более десяти тысяч свечей.
Санкт-Петербург активисты «Волонтерской Роты» совместно с «Командой Губернатора» провели минувшим вечером акцию в поддержку жителей Курской области. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Активисты и обычные граждане собрались на Дворцовой площади. Они выложили из более десяти тысяч свечей объемную надпись «Курск, мы с тобой».
Ранее такая акция прошла в Сочи, Краснодаре, Мелитополе и в других городах России.
Атака ВСУ на Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.
Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как жители Курской области могут оформить выплату.
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