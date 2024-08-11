«Пожар ликвидирован»: 45 человек спасено из дома в Курске, на который упала ракета ВСУ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

45 человек спасено из дома в Курске, на который упала ракета ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Несущие конструкции здания не повреждены.

Сотрудники МЧС спасли 45 человек из дома в Курске, на который упали обломки сбитой ракеты ВСУ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Курске. В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован. 15 человек спасено, 30 эвакуировано. На месте работают более 40 человек личного состава и десять единиц техники», — уточняется в сообщении.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске.

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