Сигарета-убийца: женщину поразило молнией из-за электронного девайса

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Женщину убило молнией из-за электронной сигареты в Забайкалье

Сигарета-убийца: женщину поразило молнией из-за электронного девайса

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Пострадавшая умерла на месте до приезда скорой помощи.

Женщину убило молнией в селе Дульдурга в Забайкалье. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службах краевого ГУ МВД и министерства здравоохранения.

Погибшая вышла во двор частного дома во время непогоды с электронной сигаретой в руке. В итоге молния ударила прямо в несчастную, точнее в ее устройство — об этом говорят очевидцы произошедшего. Специалисты пока не дали подтверждения этому факту. Женщина умерла на месте до приезда врачей.

Один из знакомых пострадавшей рассказал, что она просто хотела сходить в туалет и не подумала, что все может обернуться такой трагедией.

«Скорая констатировала ее смерть на месте происшествия», — сообщили в минздраве Забайкалья.

Специалисты предупреждают, что электронные устройства притягивают к себе молнию при нахождении на улице. Рекомендовано отключать их, а также не вставать под деревья, столбы и провода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двоих мужчин задержали за жесткое убийство девушки.

Тема:
Погода
12 авг
«Довольно прохладно и ветрено»: когда в Москве потеплеет и прекратятся дожди
12 авг
Магнитная буря накрыла Землю: сколько будет длиться и как позаботиться о своем здоровье
11 авг
«Хлынет полярный воздух»: погода на следующей неделе заставит достать москвичей куртки
10 авг
«Температура просядет»: какой будет погода в Москве и Петербурге на выходных
9 авг
«Заметный дождь»: холодный фронт придет в Москву в выходные
8 авг
Не прекратятся до конца дня: Москву вновь накроют сильные дожди с грозами
7 авг
«В небе соберутся мощные облака»: Москву вечером накроет дождь с грозой
7 авг
Яркий светящийся шар: что делать при встрече с шаровой молнией
7 авг
«Переломный момент»: ученые заявили об угрозе критических изменений климата
5 авг
«Потихонечку возвращаемся в лето»: какая погода будет в Москве на этой неделе
+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
89.95
1.96 96.69
1.51
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

23:46
Российские военные взяли в плен штурмовую бригаду ВСУ в Курской области
23:26
Суд вынес решение по прошению бизнесмена Сангова, заказавшего убийство человека
23:06
Сигарета-убийца: женщину поразило молнией из-за электронного девайса
22:46
Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыли после начала эвакуации
22:26
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки задержан в Чапаевске
22:06
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир
Османы снова захватывают: что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака