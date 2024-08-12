Сигарета-убийца: женщину поразило молнией из-за электронного девайса
Женщину убило молнией из-за электронной сигареты в Забайкалье
Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
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Пострадавшая умерла на месте до приезда скорой помощи.
Женщину убило молнией в селе Дульдурга в Забайкалье. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службах краевого ГУ МВД и министерства здравоохранения.
Погибшая вышла во двор частного дома во время непогоды с электронной сигаретой в руке. В итоге молния ударила прямо в несчастную, точнее в ее устройство — об этом говорят очевидцы произошедшего. Специалисты пока не дали подтверждения этому факту. Женщина умерла на месте до приезда врачей.
Один из знакомых пострадавшей рассказал, что она просто хотела сходить в туалет и не подумала, что все может обернуться такой трагедией.
«Скорая констатировала ее смерть на месте происшествия», — сообщили в минздраве Забайкалья.
Специалисты предупреждают, что электронные устройства притягивают к себе молнию при нахождении на улице. Рекомендовано отключать их, а также не вставать под деревья, столбы и провода.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двоих мужчин задержали за жесткое убийство девушки.
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