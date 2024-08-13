Народное единство: как волонтеры поддерживают эвакуированных жителей Курской области

По последним данным МЧС, в 54 субъектах страны открыты 400 пунктов временного размещения, которые готовы принять 30 тысяч жителей приграничных районов. Людям помогают устроиться на новом месте, представляют им предметы первой необходимости, питание, оказывают психологическую поддержку. Кому пришлось покинуть свои дома и как им помогают — в репортаже корреспондента «Известий» Татьяна Симоненкова.

Еще недавно эти дети вместе с родителями прятались от обстрелов в подвалах, а сейчас с нетерпением ждут начала представления в цирке Курска. Он стал для них домом.

Курский цирк организовал два пункта размещения в своем общежитии и гостинице, где обычно во время гастролей останавливаются артисты. Здесь же круглосуточно собирают гуманитарную помощь, а еще для детей из приграничья проводят представления.

Пока детей развлекают, в коридорах цирка кипит работа. Волонтеры сортируют гуманитарную помощь и распределяют между людьми в круглосуточном режиме.

«Сегодня за ночь я приняла шесть машин, мы выгрузили вместе с волонтерами, вместе с артистами. Сейчас фура тоже стоит на разгрузку семитонная. Ждем еще машины. И этого все равно недостаточно, потому что поток людей большой. Нам нужны волонтеры очень», — сказала директор курского цирка Наталья Леонова.

Олеся вынуждена была приехать сюда и разместиться несколько дней назад, когда стала бабушкой. Дочь с внучкой Софией вот-вот выпишут из роддома. Жить семье негде — рядом с их домом взрываются снаряды. В здании цирка для них нашлась комфортная комната, где сейчас Олеся готовит все для встречи с маленькой внучкой.

«Мамин только носик-курносик, а так она на папу похожа у нас. Мы заехали, нас условия устраивают. Все хорошо. Коляску нам тоже уже предоставили», — рассказала Олеся Торба, жительница Курской области.

И таких историй — сотни. Сиабанд и Нарине с тремя детьми оставили свой дом в двух километрах от границы. Глава семейства рассказывает, когда одна из ракет разорвалась неподалеку от их коттеджа, он осознал, что рисковать больше нельзя, и вывез семью в Курск.

«Метров 15-20, наверное. Хорошо, что прочный дом, вот это нас спасло. Наша деревня и украинская деревня, между ними около двух километров. С утра до обеда в подвалах сидели», — вспоминает житель Курской области Сиабанд Джавоян.

Помощь пришла неожиданно. Жительница Курска Юлия Новикова, узнав о беде многодетной семьи, сняла свою квартиру с продажи и безвозмездно заселила туда семью Джавоян.

«Многие люди остались без всего абсолютно, кроме себя и своих близких. Есть квартира, которую мы хотели продавать, но она свободна. Она была на промежуточной сделке, и мы понимали, что сейчас самое человеческое, наверное, это помочь какой-то семье. Мы увидели координатора, который искал людей, которые смогут это сделать. Мы связались с координатором, нам показали семью, и мы с удовольствием захотели им помочь», — сказала жительница Курска Юлия Авдеева.

Теперь семейство обживается на новом месте. Дети начали приходить в себя. Важнее этого ничего быть не может, говорит их мама.

«Первый день, когда мы приехали, у детей температура была, сейчас нормально себя чувствуют. От стресса, от испуга, дети испугались же. Все помогли, спасибо всем большое», — поблагодарила за помощь жительница Курской области Нарине Джавоян.

Когда помогают все вокруг, справиться с бедой гораздо проще, говорят переселенцы. Сейчас задача — успокоиться и хотя бы минимально наладить быт. С тревогой наблюдая за происходящим, они продолжают жить. Теперь в безопасности, не просыпаясь по ночам от взрывов и стрельбы.