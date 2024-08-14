Вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 255 0

Опубликовано видео, как вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ оперативно выдавливают противника с территории страны.

Российские летчики на вертолетах Ка-52 уничтожили бронированную и автомобильную военную технику ВСУ на границе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Получили задачу по уничтожению скопления живой силы противника. Вылетели на боевой, отработали НАРамиС-8 и управляемыми ракетами типа „Вихрь“. По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», — рассказал один из летчиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
14 авг
Режим ЧС объявлен на всей территории Белгородской области
14 авг
Дело чести: добровольцы из Курской области заключают контракты с Минобороны
14 авг
Опасная зона: жители покинули Беловский район Курской области
14 авг
Расчет «Гиацинт-С» нанес удар по артиллеристам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 авг
Забирайте: жители временно оставленных сел Курской области жертвуют скот нуждающимся
14 авг
Сделано «на коленке»: Украина публикует фейки о взятии Льгова
14 авг
ВСУ потерпели неудачу при попытке прорваться в деревню Гирьи Курской области
13 авг
ООН обратилась к РФ: что нужно в Курске ослепшему Западу
13 авг
Детектор БПЛА и российская GРТ: все новинки технополиса «Эра» на форуме «Армия-2024»
13 авг
«Справедливая ярость»: Кнайсль о реакции России на технику Запада в Курской области
+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.66
2.71 100.56
3.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
Медовый Спас 14 августа 2024: смысл и традиции большого православного праздника
8:01
Мечты, выгода или пиар: Григорий Лепс готовится к свадьбе с 18-летней невестой
7:56
Режим ЧС объявлен на всей территории Белгородской области
7:45
Маленькие покорители: из Мурманска стартовала экспедиция на Северный полюс
7:30
Вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Дело чести: добровольцы из Курской области заключают контракты с Минобороны

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Суд оставил под арестом генерала Шамарина по делу о взятке
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака