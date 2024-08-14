Вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как вертолеты Ка-52 громят бронетехнику ВСУ в приграничье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВС РФ оперативно выдавливают противника с территории страны.
Российские летчики на вертолетах Ка-52 уничтожили бронированную и автомобильную военную технику ВСУ на границе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
«Получили задачу по уничтожению скопления живой силы противника. Вылетели на боевой, отработали НАРамиС-8 и управляемыми ракетами типа „Вихрь“. По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», — рассказал один из летчиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 14 авг
- Режим ЧС объявлен на всей территории Белгородской области
- 14 авг
- Дело чести: добровольцы из Курской области заключают контракты с Минобороны
- 14 авг
- Опасная зона: жители покинули Беловский район Курской области
- 14 авг
- Расчет «Гиацинт-С» нанес удар по артиллеристам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 авг
- Забирайте: жители временно оставленных сел Курской области жертвуют скот нуждающимся
- 14 авг
- Сделано «на коленке»: Украина публикует фейки о взятии Льгова
- 14 авг
- ВСУ потерпели неудачу при попытке прорваться в деревню Гирьи Курской области
- 13 авг
- ООН обратилась к РФ: что нужно в Курске ослепшему Западу
- 13 авг
- Детектор БПЛА и российская GРТ: все новинки технополиса «Эра» на форуме «Армия-2024»
- 13 авг
- «Справедливая ярость»: Кнайсль о реакции России на технику Запада в Курской области
Читайте также
94%
2.71 100.56
3.87
Нашли ошибку?