ВСУ потерпели неудачу при попытке прорваться в деревню Гирьи
Российские войска ликвидировали около 70 боевиков и семь бронетранспортеров «Буцефал».
Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru
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Попытка ВСУ прорваться в курскую деревню Гирьи обернулась для них самыми большими единовременными потерями после пересечения российской границы. Около 70 погибших и, как минимум, семь бронетранспортеров «Буцефал» уничтожены.
В распоряжении 5-tv.ru оказались также кадры визуального контроля, которые позволяют оценить принцип работы боевиков. И это абсолютно американская тактика. Так как их учат инструкторы. Несколько групп по две-три бронированные машины наступают по разным направлениям. В каждом автомобиле — Starlink.
Одна группа это примерно взвод. 30 человек, конечно, не хватит, чтобы взять какой-то укрепрайон. Но для атаки полупустого мирного поселка, где есть только местные жители, вполне достаточно. В Гирьи террористы неожиданно поняли, что их заранее засекли, ждали, пропустили поглубже и только потом начали уничтожать.
Атака ВСУ на Курскую область
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.
Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.
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