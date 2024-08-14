«Дали благословение»: СМИ указывают на причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

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Bloomberg: США и Евросоюз «благословили» Украину на атаку на Курскую область

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Эксперты считают, что операция обернется для Украины катастрофой и ускорит ее окончательное поражение.

Джо Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ в Курской области. Ранее в Госдепе отказались давать оценку действиям киевского режима. Президент США, правда, не сказал ничего конкретного, но упомянул, что Белый дом находится в тесном контакте с Киевом.

«Я говорю со своей командой каждые четыре или пять часов в последние дни. Это по-настоящему дилемма, мы находимся на прямой связи с украинским правительством. Это все, что пока вам скажу», — заявил Байден.

Пока официальный Вашингтон пытается отмолчаться, агентство Blommberg со ссылкой на западных чиновников пишет, что именно США и Евросоюз «дали свое благословение» на атаку на Курскую область. Но что любопытно — журналисты пишут, что западные союзники при этом не верят, что украинцы смогут закрепиться на российской земле. Об этом говорят и эксперты.

«Это — операция под руководством НАТО и США, которая, скорее всего, будет провалена. Украина стянула свои оставшиеся силы — как технику, так и основные бригады — в эту точку, и тем самым освободила уязвимые области», — считает американский экономист Джефри Сакс.

Сакс добавил, что авантюра в Курской области обернется для Украины катастрофой и ускорит ее окончательное поражение.

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