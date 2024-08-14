«Брошены в топку»: сколько боевиков привлекли ВСУ для атаки на Курскую область

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Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

Алаудинов: ВСУ привлекли более 11 тысяч боевиков для атаки на Курскую область

«Брошены в топку»: сколько боевиков привлекли ВСУ для атаки на Курскую область

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российские бойцы завершают блокирование противника в регионе.

Армия Украины задействовала для вторжения в Курскую область более 11 тысяч боевиков, они намеревались захватить местную атомную электростанцию 11 августа. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Ваши 11 тысяч 600 или 900 человек и то количество танков, и техники которое было задействованы, задание не выполнили», — заявил он.

Алаудинов подчеркнул, что весь привлеченный армией Украины ресурс оказался «заброшен в топку». Так, большая часть техники, которая брошена на курское направление, уничтожена. Сейчас, продолжил командир спецназа, бойцы России завершают блокирование противника в Курской области. Боевики ВСУ больше не рвутся вперед, а начинают окапываться в попытках избежать ликвидации.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина атакой на Курскую область заблокировала возможность переговоров. За минувшую неделю как минимум 13 мирных жителей региона России пострадали под украинским огнем.

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