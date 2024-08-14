Петербург и Уфа отправляют гуманитарные конвои в Курскую область

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В регион везут несколько тонн продуктов, предметов первой необходимости, средств личной гигиены и многое другое.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Сейчас изо всех регионов выдвигаются гуманитарные конвои в Курскую область. В Санкт Петербурге собрали несколько тонн продуктов, предметов первой необходимости, средств личной гигиены. Собирают волонтеры и постельные принадлежности. И конечно, сладости и игрушки для детей. В ближайшие дни первая группа школьников приедет в Петербург, где дети смогут остаться и на учебу, если родители захотят.

А из Уфы вместе с продуктами и вещами для жителей приграничных районов отправили технику для военных. Более 30 автомобилей, 11 мотоциклов, багги и квадроциклы. Помимо этого, стройматериалы, рации и роутеры, генераторы и маскировочные сети.

Позаботились и об участниках СВО. Для них собрали рюкзаки, одежду, средства личной гигиены, питьевую воду и провизию, медоборудование и медикаменты, а также посылки от родственников.
Груз предназначен для 23-х войсковых частей.

«130-й гуманитарный конвой — это, конечно, очень серьезный вклад, помощь нашим ребятам, которые находятся сегодня на передовой. И семь автомобилей сегодня отправляются в Курск. Там тоже очень непростая и напряженная ситуация», — отметил врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«Отрабатываем те задачи, которые нам ставят, что им нужно. Поэтому я сразу сказал, что мы готовы принять детей, мы готовы принять семьи. Всегда найдем возможность», — подчеркнул глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

Тема:
Курская область
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