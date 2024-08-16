Интернет и мобильная связь стали бесплатными для жителей Белгородской области

Услуги мобильной связи и интернета стали бесплатными для жителей Белгородской области. Об этом сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации Минцифры, жители региона могут бесплатно звонить на все телефонные номера России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять СМС-сообщения.

Бесплатные услуги доступны для жителей следующих районов Белгородской области:

Белгородский район;

Борисовский район;

Валуйский городской округ;

Вейделевский район;

Волоконовский городской округ;

Грайворонский городской округ;

Краснояружский район;

Ровеньский район;

Шебекинский городской округ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа совершили нападение на государственную границу России и попытались пробиться в Курскую область. Боевики атаковали мирные районы, погибли и пострадали десятки гражданских. Армия России продолжает операцию по вытеснению врага с территории российских регионов.

Не прекращались атаки и на Белгородскую область, а также Брянскую. Во всех трех регионах действуют режим контртеррористической операции (КТО). Утром 15 августа в Белгородской области, вслед за Курской, ввели режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны России создали Координационный совет по безопасности приграничных регионов.