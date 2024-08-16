Интернет и мобильная связь стали бесплатными для жителей Белгородской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Утром 15 августа на территории региона ввели режим ЧС федерального масштаба.

Интернет и мобильная связь стали бесплатными для жителей Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Спецоперация

Услуги мобильной связи и интернета стали бесплатными для жителей Белгородской области. Об этом сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации Минцифры, жители региона могут бесплатно звонить на все телефонные номера России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять СМС-сообщения.

Бесплатные услуги доступны для жителей следующих районов Белгородской области:

  • Белгородский район;
  • Борисовский район;
  • Валуйский городской округ;
  • Вейделевский район;
  • Волоконовский городской округ;
  • Грайворонский городской округ;
  • Краснояружский район;
  • Ровеньский район;
  • Шебекинский городской округ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа совершили нападение на государственную границу России и попытались пробиться в Курскую область. Боевики атаковали мирные районы, погибли и пострадали десятки гражданских. Армия России продолжает операцию по вытеснению врага с территории российских регионов.

Не прекращались атаки и на Белгородскую область, а также Брянскую. Во всех трех регионах действуют режим контртеррористической операции (КТО). Утром 15 августа в Белгородской области, вслед за Курской, ввели режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны России создали Координационный совет по безопасности приграничных регионов.

Тема:
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