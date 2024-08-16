МИД выразил протест в связи с приездом итальянских журналистов в Курскую область

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Сотрудники телерадиокомпании RAI нарушили российское законодательство и правила журналистской этики, незаконно проникнув в Суджу.

МИД выразил протест в связи с приездом итальянских журналистов в Курскую область

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Российский МИД выразил решительный протест послу Италии в Москве Чечилии Пиччони в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что итальянские журналисты «незаконно проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков» на российский регион.

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что действия итальянских журналистов подпадают под статью Уголовного кодекса РФ. В связи с этим российские компетентные органы сейчас устанавливают обстоятельства действий сотрудников RAI, чтобы дать им правовую оценку и принять соответствующие меры.

Накануне журналисты RAI незаконно, без согласования с российской стороной, проникли на занятую украинскими боевиками часть города Суджи в Курской области для съемок репортажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об искажении роли России в учебниках истории Армении.

Тема:
Курская область
16 авг
Планируемую атаку ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы
16 авг
Есть ресурсы? Военный обозреватель оценил возможность Киева создать «грязную» бомбу
16 авг
Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС
16 авг
«Потеряли берега»: политолог Никулин предрек Зеленскому международный суд
16 авг
«Могут применить»: эксперт не исключил использование ВСУ грязной ядерной бомбы
16 авг
Киев планирует взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области
16 авг
ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области
16 авг
СК возбудил дело из-за пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ
16 авг
Инженеры ВС РФ минируют подступы к Курской области
16 авг
При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта»
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

22:44
Планируемую атаку ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы
22:38
Западные журналисты съехались в Сумы и Запорожье на фоне подготовки провокации
22:34
Есть ресурсы? Военный обозреватель оценил возможность Киева создать «грязную» бомбу
22:30
Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС
22:27
«Потеряли берега»: политолог Никулин предрек Зеленскому международный суд
22:19
«Могут применить»: эксперт не исключил использование ВСУ грязной ядерной бомбы

Сейчас читают

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Помощник садовода: как выбрать недорогой и хороший культиватор для почвы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака