Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Срочная новость 32 0

Киевский режим намерен обвинить Россию в провокации после своих атак.

Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Тема:
Спецоперация Курская область

Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить РФ в провокации. Об этом сообщают представители управления внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области со ссылкой на допросы пленных.

О готовящейся ядерной провокации киевского режима прежде заявлял военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намереваются устроить взрыв грязной ядерной бомбы и ударить по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС в ходе очередной попытки прорваться к Рыльску со стороны Глухова.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на днях подчеркивал, что у киевского режима есть «грязная бомба». Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области.

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