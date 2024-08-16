ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области
Эвакуация местных жителей продолжается.
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel
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Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был разрушен после атаки украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе», — написал он в Telegram-канале.
Глава региона заверил, что находится в постоянном контакте с местной администрацией. Вместе с тем оперативный штаб продолжает свою работу, и по ее завершению будут обнародованы соответствующие решения.
Украинские войска ударили по приграничным районам Курской области 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера. Накануне представители МЧС России сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 9,5 тысячи человек, за минувшие сутки в регион доставили более 360 тонн гуманитарной помощи, за все время приграничные районы получили около 1300 тонн.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевик ВСУ рассказал об атаке на Курскую область.
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