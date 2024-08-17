МИД РФ: киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
Мировое сообщество должно осудить преступные планы Украины.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Украина приступила к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ, ссылаясь на надежных информаторов.
Дипломат подчеркнула, что такие действия Киева создают не только прямую угрозу для АЭС, результатом чего может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.
В связи с этим Россия призывает мировое сообщество, в особенности ООН и МАГАТЭ, выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций.
Сегодня утром националисты сбросили с дрона заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра Курской АЭС. Этот путь чаще всего используется для перемещения грузов и персонала станции.
Кроме того, прежде стало известно, что киевский режим готовит провокацию с применением так называемой «грязной» бомбы в Курской области. Может ли знать об этом Запад — читайте ответ в нашем материале.
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