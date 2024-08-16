«Могут применить»: эксперт не исключил использование ВСУ грязной ядерной бомбы

Стало известно, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области.

Применение украинскими боевиками грязной ядерной бомбы не исключено, но решиться на подобную провокацию киевский режим может только с согласия западных хозяев. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

«Без отмашки они ни в коем случае они на такие вещи не пойдут. Я предполагаю, что в данный момент вряд ли им дадут такую отмашку. Все будет зависеть от ситуации именно на курском направлении. Тенденция идет к тому, что там ситуация стабилизируется, украинцы не могут подогнать резервы, кольцо сжимается, и не исключено, что они могут пойти на подобную провокацию», — отметил Алехин.

Ранее в этот день военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области.

По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать грязную ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС во время очередной попытки прорыва со стороны Глухова на Рыльск.

Также источник сообщил, что спецбоеголовки для организации ядерной провокации уже завезены в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о наличии у киевского режима у «грязной бомбы».