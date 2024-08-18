Обстрел Донецка и попытки атаковать Крымский мост: Запад в открытую воюет с Россией

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Без непосредственного участия иностранных специалистов, без спутников, которыми управляют из Пентагона, без инструкторов, которые знают, как управлять высокотехнологичной техникой ракеты не полетят.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Гуманитарная помощь от Донбасса и Новороссии жителям курского приграничья особенно ценна, ведь им самим несладко и даже Донецк раз за разом подвергается еще обстрелам вражеской артиллерии, дальнобойной, прежде всего.

В пятницу снаряды попали по торговому центру «Галактика» — 11 пострадавших. Над пожарищем еще долго кружил украинский дрон-корректировщик, не давал нормально работать медикам и спасателям.

Здание сгорело дотла. А сегодня в район пожара снова ударили ВСУ. Украина продолжает неизбирательные атаки по мирному населению с молчаливого а, порой, и откровенного одобрения западных спонсоров.

Без ведома и без непосредственного управления Запада танки не заведутся, ракеты не полетят в цель —без спутников, которыми управляют из Пентагона, без инструкторов, которые знают, как с этой высокотехнологичной техникой обращаться. Или нам пытаются доказать, что украинский «Франкенштейн» вышел из-под контроля и сам распоряжается оружием?

Попытки атаковать Крымский мост

В ночь на пятницу 16 августа 12-ю американскими ракетами ATACMS была попытка атаковать Крымский мост — 12 штук запустили в несколько залпов. Все сбиты на подлете нашими системами ПВО.

ATACMS — это очень мощные ракеты, одноклассники наших «Искандеров». Они без спутников не летают, у Украины нет таких спутников.

Публичную поддержку нападения на Курскую область, правда, оказали только политические поджигатели. В Киев на неделе приезжали министра обороны Литвы и два сенатора из США, одного из которых — Линдси Грэма — включили у нас в список террористов и экстремистов за свои высказывания. Он предложил усилить обстрелы русских земель, ускорить подготовку пилотов для F-16, а если их не хватает, набрать западных летчиков на пенсии.

Тема:
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