Американский военный прокомментировал видео, на котором украинские боевики издеваются над заложниками.

Проявление жестокости боевиков Вооруженных сил Украины по отношению к мирным жителям говорит о попытках киевского режима использовать террористическую тактику для вселения страха. Об этом рассказал отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен в беседе с 5-tv.ru.

Расмуссен прокомментировал видео, которые распространилось в интернете. На кадрах боевики ведут себя жестоко в отношении мирных жителей, попавших в плен. Так, они закидывают мужчин в наручниках и повязках в грузовик, бьют прикладом, а также оскорбляют их. Американский отставной подполковник назвал опубликованное видео ужасным.

«Похоже, что тащили в основном мужчин, по крайней мере это я видел на видео. И буквально бросали их в грузовик, даже не помогая им подняться, чтобы забраться внутрь. Бросали их на землю, а затем избивали. Я думаю, что это террористическая тактика. В некотором смысле это попытка вселить страх в население», — сказал Расмуссен.

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Боевики вселяют таким образом страх мирным жителям, если они поддерживают российских бойцов, сомневаются в Украине, говорят на русском языке, «если (заложники. — Прим. ред.) просто поддерживают свою страну». Расмуссен отметил, что нельзя говорить о подобном поведении всех украинских боевиков, но есть элементы крайней ненависти ко всему русскому. Однако могут быть разные причины для такого поведения.

«Я могу понять причины, по которым, солдаты или люди делают что-то (подобное. — Ред.). Некоторые из них испытывают настоящую ненависть. Некоторым из них, вероятно, сказали, что они должны это сделать. А если они этого не сделают, то их самих изобьют или убьют. <…> Они могут оказаться в ситуации, когда у них нет особого выбора», — сказал отставной подполковник.

Он напомнил, что есть истории про попытки людей сдаться в плен, но их «убивали собственные войска». Такое поведение украинских боевиков указывает на отчаяние Киева.

Нападение на российские границы, угрозы применения «грязной бомбы», избиение мирных граждан и заложников — все это способы устрашения. Киевский режим таким образом, объяснил Расмуссен, пытается вселить в людей страх и оказать давление.

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«В любом случае, это не гуманное направление или обращение с ними. Но я думаю, что мы будем видеть больше таких случаев, к сожалению, по мере того, как их положение будет ухудшаться», — подчеркнул он.

Причем в то же время западные СМИ передают, что украинские боевики оказывают гуманитарную помощь. Еще сообщается о том, как они сопровождают людей или эвакуируют их в более безопасные районы. Таким образом, подчеркнул Расмуссен, информация в зарубежных новостях и то, что появляется на видео, абсолютно разная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионер, над которым издевались боевики ВСУ, нашелся. Его дочь была счастлива узнать, что он жив, но боится, что украинская сторона теперь задержит его и будет использовать в своих пропагандистских целях.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.