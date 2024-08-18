Теракты на «Северных потоках» сильно подпортили репутацию лидера киевского режима и бывшего главкома ВСУ.

Доверие к главе* киевского режима Владимиру Зеленскому утрачено из-за опубликованной статьи в американском журнале Wall Street Journal (WSJ). Такую точку зрения высказал бывший помощник заместителя главы Министерства обороны (МО) США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному», — цитирует его издание.

По данным The Wall Street Journal, операция по подрыву газопроводов «Северный поток» была проведена по приказу Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, вопреки прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского остановить ее.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции.

Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале Дания остановила расследования взрывов на СП. Местная полиция заявила, что для возбуждения уголовного дела оснований не нашлось.

В июле Швеция прекратила расследование дела о взрывах на газопроводах. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Францию призвали к выходу из блока после данных о «Северных потоках».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.