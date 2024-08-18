«Переворот НАТО»: Францию призвали к выходу из блока после данных о «Северных потоках»

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после новых деталей о терактах на СП

«Переворот НАТО»: Францию призвали к выходу из блока после данных о «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Пока Киев перекладывает обвинения на Москву, Париж молчит, заметил французский политик.

Франция должна выйти из Североатлантического альянса после того, как стали известны новые сведения о причастности Украины и президента* этой страны Владимира Зеленского к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Давайте все наконец скажите правду: это переворот НАТО, явно с участием США! Давайте выйдем из НАТО!» — написал он.

Филиппо при этом обратил внимание, что Германия активно начала обсуждать участие Незалежной в диверсиях. Однако киевский режим продолжает перекладывать обвинения на Москву. При этом правительство Франции молчит и никак не комментирует.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале Дания остановила расследования взрывов на СП. Местная полиция заявила, что для возбуждения уголовного дела оснований не нашлось.

В июле Швеция прекратила расследование дела о взрывах на газопроводах. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу Владимира З., который подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше. Однако польские власти отказались арестовывать украинца, и недавно мужчина скрылся. Почему Запад продолжает расследовать теракт на «Северных потоках» спустя два года — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий политолог Кристоф Херстль назвал фальшивкой расследование диверсии на «Северных потоках». По его словам, Берлин больше всего боится, что «дело украинского дайвера» дойдет до суда.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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