Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» машины «Козак» ВСУ в Курской области

Разведка российских войск выявила бронетехнику противника, после чего операторы беспилотников нанесли по ней точный удар.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Видео поражения беспилотником «Ланцет» бронемашины «Козак» украинских войск в приграничье Курской области опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах видно, как дрон попадает во вражескую технику, после чего происходит взрыв.
В ведомстве уточнили, что разведка группировки войск «Север» выявила бронемашину противника, после чего операторы беспилотников нанесли по ней удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». Средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в приграничье Курской области до 300 боевиков, три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, пусковую установку «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по резервам националистов, складам боеприпасов и горючего в районе населенных пунктов Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи в Сумской области.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры работы поисково-спасательной группы ВКС РФ в Курской области.
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