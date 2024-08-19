В попытке затруднить эвакуацию ВСУ бьют по инфраструктуре Курской области

Максимально быстро стараются помочь людям и в пунктах временного размещения. А вот найти родных или подать заявки на компенсации и лекарства — теперь можно даже через портал Госуслуг. Татьяна Симоненкова расскажет детали.

К месту выдачи гуманитарной помощи образовалась очередь. Сюда каждый день приезжает Иса, имам местной общины. Вещи и продукты для стариков в приграничье он отвозит на своем авто. Тех, кого удается уговорить, эвакуирует подальше от линии фронта.

«У меня был учитель, который в свое время, когда бандформирования вторглись в Республику Дагестан, тоже одел военную форму, встал вместе с народом. Наша задача, люди, если о нас знают, если видят, что мы в строю стоим, пусть народ тоже сплачивается», — говорит председатель общины мусульман Курской области Иса Салимсултанов.

Чтобы затруднить эвакуацию мирного населения, ВСУ наносят удары по объектам инфраструктуры — подстанциям и мостам. Несмотря на это, за сутки из опасных районов удалось вывезти 1 тысячу 700 человек. В основном это пожилые люди и инвалиды.

«Мы, конечно, очень переживаем, с часу ночи не спали, впопыхах все собрали», — говорит жительница Курской области Фаина Корянова.

Покинувших свои дома из-за боевых действий принимают пункты временного размещения. Всего в Курской области их 84. Сейчас там находятся 6 тысяч 500 человек.

В Курске по 20 раз за день воет сирена ракетной опасности. В перерывах между тревогами в одном из ПВР по громкой связи включают музыку. Постояльцы могут оставлять заявки. Подготовлены спальные места, прачечные, организованы питание и медпункт. Есть свет, горячая вода и запас продуктов на десять дней. Для детей открыты игровые комнаты.

«Мы просто ждем. Мы ждем, когда наша армия их всех оттуда выгонит, раздолбает их там всех. И мы тогда спокойно сможем вернуться к мирной жизни», — сказал житель Курской области Игорь Питкин.

С людьми работают психологи, они же по заявкам на горячую линию помогают найти родственников, которых эвакуировали из приграничных территорий. Пожилую пару из Глушковского района искала дочь. Родным удалось связаться по телефону.

Многие переселенцы успели покинуть свои дома в последний момент. Татьяне Кузьминичне 91 год, в Великую Отечественную она пережила фашистскую оккупацию. Теперь, на склоне лет, в родном селе лицом к лицу столкнулась с неонацистами из Украины.

«Нашу электростанцию разбили, что свет гонют, но света нет. Оказались у нас восемь человек тех банжоров: побыли на дворе, но ничего не делали. Прошли, помарцевались», — сказала Татьяна Булгакова.

Жителей Курской области принимают и другие регионы России. В них развернуты 170 пунктов временного размещения, туда отправляются поезда с эвакуированными жителями приграничных районов.

6 августа ВСУ атаковали позиции России у Николаево-Дарьина и Олешни в Курской области. Один из главных ударов боевиков пришелся по центру Суджи.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая теракт и убийство.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией и призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи жителям.

Из некоторых населенных пунктов Курской области была организована эвакуация. Вывезенным из приграничья Курской области гражданам помогает вся страна — в пункты временного размещения отправляют продукты и все необходимое из десятков регионов.

По ситуации на 17 августа, потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составляют до 3160 боевиков.