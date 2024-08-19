Вторжение украинских боевиков в Курскую область сейчас в центре внимания западных СМИ. Особенно усердствуют итальянские и американские репортеры. Причем настолько, что забывают об элементарных правилах журналистской этики. Например, незаконно пересекают российскую границу в сопровождении неонацистов и без зазрения совести демонстрируют на экране фашистскую символику. Корреспонент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

«Мы в России», — с гордостью заявляет корреспондент популярного итальянского телеканала Rai Стефания Баттистини.

Незаконно пересекая госграницу без аккредитации, она вместе со своим оператором Трайни въезжает в Суджу — город в Курской области, который атаковали ВСУ — и везет их украинский неонацист. Тот самый, который накануне давал интервью ее коллеге, итальянцу Иларио Пьянерелли, позируя перед камерой в кепке с символикой личной охраны Гитлера.

Эта же нацистская атрибутика была и во время поездки с Баттистини, но в эфире ее не разглядеть. На монтаже, видимо, постарались или скорее перестраховались, осознав, что переходят все границы разумного. Фашистскую символику законом Италии на ТВ все-таки запрещено показывать.

«Правила работы журналиста требуют в таком интервью указать, что беседа ведется с откровенным нацистом, что означает его символика, и что она запрещена. Но в Италии два разных телеканала: Rai-1 в официальных новостных программах удаляет нацистские символы, но другое медиаподразделение Rai News 24 открыто это демонстрирует. Это откровенная пропаганда», — заявил немецкий политолог Кристоф Херстль.

Баттистини и ее коллеге в компании киевских неонацистов, судя по всему, вполне комфортно: улыбаются, делают совместные фото. Иларио Пьянерелли и вовсе в прямой эфир выходит в куртке с украинской символикой. Впрочем, он и ранее уже отметился сюжетами про Бучу и погибшего неонациста из запрещенного в России «Правого сектора»*. Теперь, как заявили в нашем МИДе, достиг нового дна.

«Не исключено, что в следующий раз Пьянерелли снимет укронациста с символикой дивизии „Рейхсфюрер СС“. Это было бы символичнее для итальянской аудитории накануне 80-летия трагедии в деревне Мардзаботто к югу от Болоньи. В период с 29 сентября по 5 октября 1944 года. Каратели этой дивизии убили по разным данным от 770 до 1830 мирных жителей», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Для тех итальянцев, кто привык думать сам, а не жить по нарративам НАТО, такая откровенная реабилитация нацизма в эфире тоже стала настоящим шоком.

«Знаете, для итальянского общества это даже хорошо, что они показали этот репортаж. Не только Италия, весь мир увидел истинное лицо украинской армии — нацистов, чистой воды преступников», — заявил итальянский политик, лидер партии «Единая Италия», журналист и активист Амадео Авандет.

Впрочем, чему удивляться, если глава немецкого МИДа Анналена Бербок ранее заявляла, что нацистские знаки на Украине — символы свободы.

«Мы стали свидетелями героизации палачей таких, как Бандера. Мы знаем, что ЦРУ много раз помогало нацистским преступникам сбежать от правосудия», — указал отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен.

О том, что ЦРУ сопровождает грандиозную медийную кампанию Запада, в которую превратилось вторжение ВСУ в Курскую область, говорят многие эксперты. Чего стоит появление на пункте пропуска «Суджа» американца Ника Пейтона Уолша. Репортер CNN съездил по следам журналистов Deutsche Welle** и тех же итальянцев.

Впрочем, итальянцами и американцем уже занялась ФСБ. Вот тогда на Западе и спохватились. Европейская федерация журналистов начала отчаянно оправдывать съемочные группы Rai.

«Стефания Баттистини и ее коллега Симоне Трайни подготовили независимые журналистские репортажи. Неприемлемо, что Москва хочет возбудить против них уголовное дело», — заявили в Европейской федерации журналистов.

После этого руководство телеканала Rai поспешило вернуть блудных репортеров домой, а вот США, что удивительно, пока упорно молчат.

* — организация признанна террористической и запрещена в России

** — СМИ признано иноагентом в России