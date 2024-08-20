Жена актера Евгения Шишова не подтвердила гибель мужа в Курской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

СМИ писали, что он доблестно сражался во время вторжения украинских боевиков в российский регион.

Жена актера Евгения Шишова не подтвердила гибель мужа в Курской области

Фото: Из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Семья актера Евгения Шишова еще не получала официального подтверждения его гибели в Курской области. Об этом сообщила супруга артиста Елена в беседе с ИА Регнум.

«Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Может, чуть позже все прояснится», — сказала женщина.

Шишов публиковал в социальных сетях фотографии в военной форме. Актер передавал добрые пожелания своим поклонникам. Последняя публикация была 31 июля.

Прежде на портале «Кино-Театр.ру» появилась информация о гибели Евгения Шишова в возрасте 42 лет в Курской области.

«Погиб в Курской области, защищая территорию России (от нападения Вооруженных сил Украины)», — говорится в разделе биографии актера.

Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 году. Он снимался в кинопроектах с 2015-го: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Условный момент», «Полицейское братство», «Русские», «Пока идут часы», а также во многих других картинах.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта». Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Тема:
Курская область
20 авг
ВСУ потеряли более четырех тысяч боевиков в Курской области
20 авг
«Прямой наводкой»: российские морпехи громят технику ВСУ в Курской области
20 авг
«Уничтожается планомерно»: командир «Ахмата» о ситуации в Курской области
20 авг
«Дети, бегите»: жительница Курской области об обстрелах со стороны ВСУ
20 авг
«Отстреливались параллельно»: врачи под Курском вступили в бой с ВСУ и спасли раненых
20 авг
ВС РФ уничтожили ЗРК С-300, из которого ВСУ обстреливали Белгородскую область
20 авг
«Никого не осталось»: боевики ВСУ массово попадают в плен в Курской области
19 авг
Лавров назвал невозможными переговоры с Киевом после атаки на Курскую область
19 авг
Более 120 тысяч человек уже уехали: что сегодня происходит в Курской области
19 авг
«На воре шапка сгорела»: Лавров о причастности США к атаке ВСУ на Курскую область
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
89.54
0.63 98.94
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Скидочный крючок: мошенники обманули Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей
15:15
«Уже не жарко»: какой погода будет в Москве в ближайшие дни
15:06
Старейшая жительница планеты умерла на 118-м году жизни
15:02
Пользователи RuStore обновили приложения более 1,5 млрд раз
15:00
Зачистка неба: как работают российские расчеты ПВО и РЭБ в зоне спецоперации
14:50
От науки до цифровых технологий: десять онлайн-маршрутов по выставке «Россия»

Сейчас читают

Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»
«Уничтожается планомерно»: командир «Ахмата» о ситуации в Курской области
День рождения Чебурашки: почему его отмечают 20 августа и как был придуман герой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака