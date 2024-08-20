Жена актера Евгения Шишова не подтвердила гибель мужа в Курской области

СМИ писали, что он доблестно сражался во время вторжения украинских боевиков в российский регион.
Фото: Из открытых источников
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Семья актера Евгения Шишова еще не получала официального подтверждения его гибели в Курской области. Об этом сообщила супруга артиста Елена в беседе с ИА Регнум.
«Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Может, чуть позже все прояснится», — сказала женщина.
Шишов публиковал в социальных сетях фотографии в военной форме. Актер передавал добрые пожелания своим поклонникам. Последняя публикация была 31 июля.
Прежде на портале «Кино-Театр.ру» появилась информация о гибели Евгения Шишова в возрасте 42 лет в Курской области.
«Погиб в Курской области, защищая территорию России (от нападения Вооруженных сил Украины)», — говорится в разделе биографии актера.
Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 году. Он снимался в кинопроектах с 2015-го: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Условный момент», «Полицейское братство», «Русские», «Пока идут часы», а также во многих других картинах.
Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта». Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
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