Жена актера Евгения Шишова не подтвердила гибель мужа в Курской области

Семья актера Евгения Шишова еще не получала официального подтверждения его гибели в Курской области. Об этом сообщила супруга артиста Елена в беседе с ИА Регнум.

«Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Может, чуть позже все прояснится», — сказала женщина.

Шишов публиковал в социальных сетях фотографии в военной форме. Актер передавал добрые пожелания своим поклонникам. Последняя публикация была 31 июля.

Прежде на портале «Кино-Театр.ру» появилась информация о гибели Евгения Шишова в возрасте 42 лет в Курской области.

«Погиб в Курской области, защищая территорию России (от нападения Вооруженных сил Украины)», — говорится в разделе биографии актера.

Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 году. Он снимался в кинопроектах с 2015-го: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Условный момент», «Полицейское братство», «Русские», «Пока идут часы», а также во многих других картинах.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта». Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.