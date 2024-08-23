Стратегических целей этой операции не понимает даже украинское командование.

Украинское командование не понимает стратегических целей нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом офицер ВСУ Дмитрий Глущенко заявил в интервью для журналиста Юрия Романенко, которое опубликовано на YouTube-канале.

Боевик предположил, что киевские власти затеяли эту операцию, чтобы отвлечь украинцев от серьезных проблем внутри государства, таких как: экономика, энергетика и тяжелая ситуация на полях спецоперации.

«У всех (союзников Киева — Прим. ред.) претензии — много коррупции у нас, не дают денег. И самая страшная проблема — (люди — Прим.ред.) лайки (в социальных сетях — Прим. ред.) слабо ставят. То есть, провал полный по лайкам», — объяснил Глущенко.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский лидер Владимир Путин накажет Украину за вылазку в Курскую область.