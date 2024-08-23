«Провал по лайкам»: в ВСУ раскрыли реальные цели нападения на Курскую область

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 249 0

Офицер ВСУ Глущенко назвал атаку на Курскую область пиаром

«Провал по лайкам»: в ВСУ раскрыли реальные цели нападения на Курскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Курская область Спецоперация

Стратегических целей этой операции не понимает даже украинское командование.

Украинское командование не понимает стратегических целей нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом офицер ВСУ Дмитрий Глущенко заявил в интервью для журналиста Юрия Романенко, которое опубликовано на YouTube-канале.

Боевик предположил, что киевские власти затеяли эту операцию, чтобы отвлечь украинцев от серьезных проблем внутри государства, таких как: экономика, энергетика и тяжелая ситуация на полях спецоперации.

«У всех (союзников Киева — Прим. ред.) претензии — много коррупции у нас, не дают денег. И самая страшная проблема — (люди — Прим.ред.) лайки (в социальных сетях — Прим. ред.) слабо ставят. То есть, провал полный по лайкам», — объяснил Глущенко.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский лидер Владимир Путин накажет Украину за вылазку в Курскую область.

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