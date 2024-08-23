«Суровое наказание»: как Россия ответит на вылазку ВСУ в Курской области

Антонов: Путин принял решение о наказании ВСУ за вылазку в Курской области
Фото: Reuters / STRINGER
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Армия Украины уже потеряла более 4700 боевиков в приграничье.
Украину ждет суровое наказание за вылазку в Курской области. Решение уже принял президент России Владимир Путин, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Искренне вам говорю, что президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — цитирует дипломата агентство ТАСС.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
По последним данным, в Курской области за все время ликвидированы более 4700 украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал автоматический режим выплаты в 15 тысяч рублей для жителей Курской области, которые покинули зону боевых действий.
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