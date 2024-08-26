Задержание Павла Дурова во Франции: что известно к этому часу

Основатель мессенджера Telegram был взят арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей еще на 48 часов. По истечении времени суд должен либо отпустить его на свободу, либо выдвинуть обвинения.

По предварительным данным, основателю Telegram вменяют пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме из-за якобы отсутствия модерации контента в социальной сети, а также за отказ сотрудничать с властями Франции.

Те пока никаких комментариев не дали. Прокуратура Парижа планирует сделать заявление только сегодня, спустя два дня после задержания. Вместе с Дуровым могла быть отправлена под стражу и его спутница. Все подробности у корреспондента «Известий» Дениса Воробьева.

Весь мир следит за одним из самых громких задержаний за последнее время. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остается под стражей. Ордер на арест выдали за пару минут до приземления его частного самолета в парижском аэропорту Ле-Бурже. И вот уже несколько дней в воздухе висит молчание. С официальным заявлением французские власти не спешат.

«Я путешествую в те места, где у меня есть уверенность, что эти места соответствуют нашим ценностям. Я не езжу ни в одну из крупных геополитических держав, таких как Китай, Россия или США», — говорил Дуров.

В Париже Дуров, видимо, тоже не планировал останавливаться. Будучи гражданином Франции, он знал, что объявлен персоной нон-гранта. Но самолет все же сел. По официальной причине — на дозаправку.

Сервис Flightradar рассекретил путь частного джета. За 20 минут до посадки самолет резко стал разворачиваться. Не исключено, что в этот момент Дуров получил сообщение о готовящемся аресте. Но уже время воздушное судно вернулось к прежнему курсу.

Эксперты и окружение Дурова называют это спланированной операцией со стороны Европы. Однако больший интерес к мессенджеру с миллиардной аудиторией проявляют именно американские спецслужбы.

«Мы привлекаем слишком много внимания со стороны ФБР, служб безопасности, куда бы мы ни приехали в США. Приведу пример: в прошлый раз, когда я был в США, я привез с собой инженера, работающего на Telegram. И за моей спиной сотрудники или агенты кибербезопасности попытались тайно нанять моего инженера», — признавался Дуров.

И уже не раз пытались договориться о передаче ключей шифрования. Для Штатов самым веским поводом стал штурм Капитолия в 2021 году. Но и тогда Дуров не пошел на уступки.

Сегодня Telegram — один из самых популярных мессенджеров в России. И, видимо, теперь США готовы на любые методы, чтобы захватить данные серверов.

«Франция его арестовала по требованию США, потому что в США они не могут его арестовать, потом что есть the first amendment, поэтому есть гарантии, потому они до сих пор не арестовали Илона Маска. Потому, мне кажется, что Макрон, как всегда, выполнял приказ от США», — считает французский политолог, публицист Ксавье Моро.

Бизнесмену продлили арест еще на 48 часов. Его обвиняют сразу по нескольким статьям. В сумме Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Илон Маск уже ознаменовал это как время, когда в 2030-м в Европе будут казнить за лайк мема. А Эдвард Сноуден, уже пострадавший от рук американских властей за изобличение тотальной слежки, шокирован террористическими методами Запада.

«Арест Дурова является посягательством на основные права человека, на свободу слова и ассоциаций. Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до захвата заложников в качестве средства получения доступа к частной переписке. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — заявил Сноуден.

Французские СМИ уже окрестили приземление Дурова фатальной ошибкой. Но что именно стало причиной такого просчета? Известно, что на борту самолета находились еще два человека — личный телохранитель и девушка Юлия Вавилова.

Криптоинвестофр, как она сама себя называет, находилась в тех же местах, где и Дуров последние месяцы. Об этом свидетельствуют фотографии на личной странице девушки. Не исключают версию о том, что именно соцсети могли навести след на бизнесмена. Девушка также не выходит на связь и уже давно не появлялась в России.