«Обязательно»: в Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области

Песков: враждебные действия Украины в Курской области не останутся без ответа РФ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Переговоры с киевским режимом после этого — невозможны.
Россия обязательно ответит Украине на атаку на Курскую область. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Разумеется, подобное враждебное действия, они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал он.
Песков при этом подчеркнул, что тема переговоров между Москвой и Киевом потеряла свою актуальность после действий ВСУ на Курскую область.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главкома ВСУ Александра Сырского могут уволить из-за провала операции в Курской области. В офисе украинского президента уже настаивают на его смещении.
- 26 авг
- Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской области
- 26 авг
- ВСУ за сутки потеряли 400 боевиков в приграничье Курской области
- 26 авг
- «Попытка искупить вину»: Сырский из последних сил спасает свою карьеру
- 26 авг
- Мошенники едва не обманули Николая Баскова почти на 10 миллионов рублей
- 25 авг
- ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков в приграничье Курской области
- 25 авг
- Потери ВСУ в Курской области превысили 5,5 тысячи человек
- 24 авг
- Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
- 24 авг
- За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек
- 24 авг
- Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными
- 24 авг
- Состоялась церемония прощания с погибшим в Курской области актером Шишовым
Читайте также
54%
0.17 102.49
0.88
Нашли ошибку?