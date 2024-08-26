«Обязательно»: в Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 162 0

Песков: враждебные действия Украины в Курской области не останутся без ответа РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Переговоры с киевским режимом после этого — невозможны.

Россия обязательно ответит Украине на атаку на Курскую область. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Разумеется, подобное враждебное действия, они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал он.

Песков при этом подчеркнул, что тема переговоров между Москвой и Киевом потеряла свою актуальность после действий ВСУ на Курскую область.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главкома ВСУ Александра Сырского могут уволить из-за провала операции в Курской области. В офисе украинского президента уже настаивают на его смещении.

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